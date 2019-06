Ayomide Folorunso timbra il minimo per i Mondiali: 55.56 sui 400 ostacoli

Ayomide Folorunso ha conquistato il minimo per i Mondiali 2019 di atletica leggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. L’azzurra ha corso i 400 metri ostacoli col tempo di 55.56 in quel di Imola e ha così superato lo standard richiesto per poter partecipare alla rassegna iridata. In occasione della seconda prova regionale dei Campionati di Società, la portacolori del Cus Parma ha firmato la quinta prestazione della carriera a quattro decimi dal suo personale (55.16) e ora si lancia con grande ottimismo verso il Golden Gala di Roma: giovedì affronterà la Campionessa Olimpica Dalilah Muhammad, la Campionessa del Mondo Kori Carter, la Campionessa d’Europa Lea Sprunger.

Queste le dichiarazioni che la 22enne, reduce dal terzo posto con la staffetta alle World Relays di Yokohama, ha rilasciato ai microfoni della Fidal: “Sono contenta, è un tempo inaspettato ma che non è venuto per caso: parte tutto da una buona preparazione invernale e mi rincuora sapere che siamo già un gradino più in alto dello scorso anno. Questo risultato mi dice che la strada è giusta, nonostante in allenamento non abbia mai provato l’intera gara con i dieci ostacoli e stia ancora metabolizzando alcune novità nella ritmica che adotteremo più avanti. Intanto dovevo rompere il ghiaccio prima del Golden Gala e adesso ho più sicurezza: giovedì sera correrò in casa, mi aspetto un tifo ‘a manetta’! Misurarsi contro avversarie di questo calibro è importante: è uno scontro con i pesi massimi e vedrò di difendermi al meglio”.