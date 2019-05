Bertone settima a quasi 47 anni alla maratona di Praga: vince Salpeter, terza europea di sempre

Due italiane nella top ten alla maratona di Praga, vinta dall'israelina di origine keniana Lonah Chemtai Salpeter. L'azzurra Catherine Bertone chiude settima in 2h31:07 a quasi 47 anni con il quarto risultato in carriera, alla vigilia del suo compleanno. Per la valdostana dell'Atletica Sandro Calvesi, due volte mamma e medico al pronto soccorso pediatrico, un'altra prova significativa a livello internazionale, dopo l'ottavo posto nella scorsa estate agli Europei Berlino dove è salita sul podio con l'argento a squadre. Sempre nella città tedesca, ma nel 2017, era scesa a 2h28:34 che è il record mondiale della categoria master W45. Oggi, in una mattinata fredda e ventosa con 4 gradi alla partenza, un passaggio a metà gara in 1h14:19 prima di una flessione, ma poi è riuscita comunque a mantenere un ritmo inferiore ai 3:40 al chilometro. Applausi anche per la piemontese Elisa Stefani (Brancaleone Asti), nona in rimonta con 2h33:36 sul traguardo nella capitale ceca per demolire di oltre quattro minuti il record personale di 2h37:54 datato 2012.

L'alessandrina di Valenza, 33 anni festeggiati ieri e campionessa tricolore nel 2013, ha corso in 'negative split' con una seconda parte più veloce della prima, dopo essere transitata con 1h17:20 al giro di boa. In questa stagione era già cresciuta nella mezza maratona, 1h14:04 alla Stramilano.

La protagonista assoluta della gara è, invece, Lonah Chemtai Salpeter, vincitrice in un formidabile 2h19:46. Un crono che proietta la trentenne israeliana di origine keniana al terzo posto nelle liste europee di sempre. Meglio di lei soltanto la britannica Paula Radcliffe, primatista mondiale con 2h15:25 nel 2003, e la tedesca Irina Mikitenko, 2h19:19 nel 2008.

Arrivata una decina di anni fa in Israele, lavorando come baby-sitter per la famiglia dell'ambasciatore keniano, nella scorsa stagione, Salpeter si era rivelata conquistando il titolo continentale dei 10.000 su pista a Berlino, per aggiudicarsi poi la Firenze Marathon in 2h24:17 che finora era il suo miglior tempo sulla distanza dei 42,195 chilometri. Firmano il personale anche Shitaye Eshete (Bahrain, 2h22:39) e l'etiope Genet Yalew (2h24:34). Al maschile vittoria in 2h05:58 di Al Mahjoub Dazza, marocchino di nascita ma in gara per il Bahrain, che in dicembre aveva già corso in 2h05:26 sulle strade di Valencia. Battuti due etiopi, Dawit Wolde (2h06:18) e Aychew Bantie (2h06:23), entrambi al personal best.