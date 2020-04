Atletica

Bolt: “Ai Mondiali del 2015 Gatlin era favorito rispetto a me ma perse per la troppa pressione”

In diretta Instagram con Colin Jackson, l'11 volte campione del mondo di atletica leggera ha riflettuto sul suo trionfo ai mondiali di Pechino nel 2015 su Justin Gatlin, dove il giamaicano ha ammesso di "non essere il favorito" per il titolo.