Brigid Kosgei da sogno! Cancella il record di Paula Radcliffe nella maratona con un grande 2h14'03"

Il record della maratona mondiale di Paula Radcliffe è durato 16 anni: ci ha pensato un'imperiosa Brigid Kosgei a cancellarlo in occasione della maratona di Chicago. La 25enne keniana ha corso in 2h14'03", abbassando di ben 81 secondi il precedente primato, assestato sulle 2h15"25.

Dopo Eliud Kipchoge - che appena 24 ore fa era sceso sotto le due nella maratona maschile, anche se il tempo non è stato omologato - ecco l'impresa di Brigid Kosgei: lo aveva praticamente preannunciato in settimana, e ora il primato è realtà.

Brigid non era certo una new entry nel panorama femminile della maratona: vincitrice nelle ultime due stagioni delle maratone di Londra (aprile) e Chicago (l'anno scorso), la Kosgei aveva un personale di 2h18'20", abbassato in maniera abbastanza netta, anche grazie ai materiali - le sue Nike Next% da allenamento - che sono state stimate per un vantaggio prestazionale tra le 60 e le 90 secondi rispetto ad altre scarpe.