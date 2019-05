Campionati italiani 10000 metri: Isabel Mattuzzi e Lorenzo Dini vincono a Monselice

A Monselice (in provincia di Padova) si sono disputati i Campionati Italiani dei 10000 metri. Sulla nuova pista veneta, dove le condizioni meteo erano molto difficili (leggera pioggia con forti folate di vento), si sono imposti Isabel Mattuzzi (32:36.50) e Lorenzo Dini (28:51.99). La toscana ha fatto gara per 5 km insieme a Lena Jerotich e a Giovanna Epis, poi ha piazzato l’azione vincente ed è andata a imporsi davanti a Giovanna Epis (33:28.75) e Maria Chiara Cascavilla (34:09.53). Il toscano ha invece allungato subito nelle prime battute e ha fatto gara in solitaria anche se nel finale ha fatto estremamente fatica anche a causa del peggioramento del meteo, alle sue spalle Nekagenet Crippa (29:24.47) e Dario De Caro (29:41.42).