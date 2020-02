Nel weekend del 22-23 febbraio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica leggera, come ormai da tradizione sarà il PalaIndoor di Ancona a ospitare l’evento principale della stagione visto che i Mondiali al coperto sono stati cancellati a causa del coronavirus.

Si preannuncia grande spettacolo con molti big pronti a scendere in pedana alla caccia dei tricolori. Spiccano Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu, pronti per il loro debutto stagionale: il marchigiano si cimenterà naturalmente nel salto in alto (alle ore 09.15, allo stesso orario della finale olimpica), il lombardo gareggerà sui 60 metri e punterà a fare molto bene per poi lanciarsi verso l’estate sui 100 metri dove cercherà di scendere ancora sotto i 10 secondi dopo aver raggiunto la finale ai mondiali (affronterà Marcell Jacobs, sceso a 6.63 pochi giorni fa a Lievin). Da seguire con molta attenzione Leonardo Fabbri che settimana scorsa ha realizzato il nuovo record italiano di getto del peso (21.59) e che proverà ad avvicinarsi ancora una volta a quelle misure d’eccellenza.

Tanto spettacolo anche al femminile dove Ayomide Folorunso si cimenterà sui 400 metri dopo il 52.56 di Karlsruhe, Luminosa Bogliolo vuole dire la sua sui 60 metri ostacoli dopo l’ottimo 8.02 di poche settimane fa ma è alle prese con un fastidio al piede, da seguire la sfida nel salto in alto tra la rientrante Elena Vallortigara e Alessia Trost mentre sui 60 metri è Irene Siragusa a essere favorita. Ovviamente da non perdere Larissa Iapichino nel salto in lungo dopo il recente 6.40 del record italiano under 20, Federica Del Buono è iscritta sui 3000 metri mentre nella marcia ci sarà Valentina Trapletti.

