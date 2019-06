Capolavoro di Davide Re: record italiano sui 400, 44.77 e 1° azzurro di sempre sotto i 45''

Davide Re letteralmente scatenato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) dove ha letteralmente sbriciolato il già suo record italiano sui 400 metri. Il 26enne ha stampato un notevole 44.77 diventando così il primo azzurro della storia capace di scendere sotto i 45 secondi, oggi il ligure ha migliorato di 24 centesimi il suo vecchio personale che risaliva al 15 giugno quando a Ginevra fermò il cronometro su 45.01.

L’allievo di Maria Chiara Milardi continua a crescere e oggi ha timbrato un tempo di assoluta eccellenza che fa ben sperare in vista dei Mondiali in programma tra tre mesi a Doha, fino a un mese fa poteva vantare un primato di 45.26 ma in terra elvetica si è trasformato e nel giro di due gare si è migliorato di praticamente mezzo secondo!

Nella finalissima dei 400 metri piani al meeting di La Chaux-de-Fonds Re si è piazzato secondo alle spalle del colombiano Zambrano de la Cruz, che ha prevalso negli ultimissimi metri grazie a un sontuoso allungo finale.