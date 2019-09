Siamo ad un buon punto, però sicuramente non ci basta. A livello scientifico noi vogliamo avere la certezza totale. Ci arriveremo. Non so se oggi o se ci vorranno altri mesi. Se bisognerà aspettare ancora, aspetteremo. Sono più di tre anni che lo facciamo, sei mesi in più non cambierebbe nulla". Sono le parole pronunciate da Alex Schwazer a margine dell'incidente probatorio - andato in scena presso il tribunale di Bolzano - in merito alla sua seconda positività per doping ovvero quella che, nell'agosto 2016 in piene Olimpiadi a Rio, gli costarono una squalifica di 8 anni.

La parola ora passa al Gip

L'udienza, durata circa 4 ore, è stata caratterizzata da un duro scontro tra difesa e periti. Oggetto del contendere la presunra manomissione delle provette dalle quali emerse la positività al testosterone del 34enne ex atleta azzurro. La parola ora passa al Gip Walter Pelino che, entro un paio di settimane, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta dei legali di Schwazer di estendere la perizia - come da richiesta dal comandante del Ris di Parma, il colonnello Giampietro Lago - ed eventualmente di aprire una rogatoria internazionale per l'acquisizione di ulteriori documenti. La Wada, dal canto suo, ribadisce la assoluta regolarità delle analisi, effettuate l'1 gennaio 2016, che rilevarono la positività di Schwazer.