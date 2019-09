Caster Semenya, due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi negli 800 metri, si dà al calcio femminile firmando un contratto con la squadra sudafricana del Gauteng JVW.

" Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio - ha detto Semenya al sito web del club - apprezzo l'amore e il supporto che già ricevo dalla squadra" "

La 28enne campionessa sudafricana rischia di non poter più gareggiare a livello internazionale per via delle nuove norme della IAAF che costringono gli atleti iperandrogini ad assumere farmaci che riducono il livello di testosterone. Semenya potrebbe non poter difendere il suo titolo ai Campionati del Mondo di Doha questo mese, anche se sta combattendo una battaglia legale contro le nuove regole IAAF.

Fondata nel 2013 da Janine Van Wyk, capitana della Nazionale di calcio del Sudafrica, la Semenya come annunciato su Twitter almeno nella prossima stagione si misurerà col calcio femminile del proprio paese. Difficile capire ora se ci sarà spazio per un risentimento e se questa mossa, rappresenta un addio all’atletica in via definitiva.