Cheptegei realizza a Valencia il record mondiale sui 10 chilometri

Joshua Cheptegei ha battuto il record del mondo nei 10km, facendo segnare il cronometro sul tempo di 26'.38 durante la Valencia Trinidad Alfonso, gara valida del World Athletics Silver Label. La stella ugandese ha tagliato il traguardo precedendo di sei secondi il precedente record di 26:44 del kenyano Patrick Komon nel 2010.

Per l'ugandese si materializza così nel 2019 una sensazionale tripletta aggiungendo questo primato ai titoli mondiali in cross country e sui 10.000 metri in pista. "Campione del mondo di cross in Danimarca, campione del mondo dei 10.000 a Doha e ora record mondiale qui a Valencia. Che anno che è stato, non ci posso credere. Sapevo che Valencia sarebbe stato un percorso tra i più veloci al mondo. Quindi ottenere ciò per cui siamo venuti qui è qualcosa di veramente speciale", ha commentato l'ugandese al traguardo come si legge sul sito ufficiale della Iaaf.