Conferma Osakue in Texas: vittoria nel disco con 60,13

Un'altra super giornata per Daisy Osakue con la maglia della Angelo State University. In Texas, a Austin, la lanciatrice piemontese delle Fiamme Gialle supera di nuovo il muro dei 60 metri nel disco, scagliando l'attrezzo a 60,13, primato personale migliorato di nove centimetri rispetto al 60,04 con il quale due settimane fa ad Abilene era diventata la seconda azzurra di sempre nella specialità. La 23enne, quinta classificata agli Europei di Berlino 2018, dà sostanza al buon inizio di stagione e dimostra solidità con la vittoria alle 92esime Clyde Littlefield Texas Relays, in un pomeriggio americano che le offre anche un altro buon lancio da 58,76, un 54,80 e tre nulli. Osakue, che precede Elena Bruckner (57,40) e Gabi Jacobs (55,03), rafforza la seconda piazza nelle liste italiane alltime del disco dominate dalla primatista Agnese Maffeis (63,66 nel 1996) e muove un altro passettino verso la misura di 61,20 indicata come standard d'iscrizione per i Mondiali di Doha, in Qatar (27 settembre-6 ottobre).