Coppa Europa marcia 2019: crolla Antonella Palmisano. Italia d’argento a squadre

Manca all’appello l’atleta azzurra più attesa ma l’Italia della marcia femminile non tradisce anche nella 20 km della Coppa Europa e porta a casa un altro argento pesante a squadre. Eleonora Dominici, Valentina Trapletti e Nicole Colombi: sono loro le protagoniste della 20 km che ha visto il dominio di Antonella Palmisano per 14 km e poi il crollo del bronzo mondiale ed europeo nel finale di una gara durissima e conclusa a tempo di record personale stagionale da molte protagoniste.

La Spagna raddoppia il trionfo a squadre ottenuto su questa distanza con gli uomini ma a completare il trionfo piazza due atlete sul podio individuale, Garcia-Caro, seconda con 1’29″55 e Gonzalez terza (1’30″17). La vittoria della gara individuale va alla lituana Zivile Vaiciukeviciute che, con 1’29″47, si prende l’oro, regolando nel finale proprio le due spagnole che avevano preso assieme a lei il comando delle operazione negli ultimi quattro km di gara.

Una gara che ha vissuto sul tentativo di fuga (un po’ azzardato, guardando il risultato finale) di Antonella Palmisano che è arrivata ad avere anche quasi 30 secondi di vantaggio sulle inseguitrici al nono km ma che poi è andata in difficoltà, facendosi prima avvicinare (+10″) al km 12 e poi raggiungere e superare, dal terzetto che poi si sarebbe andato a giocare le medaglie. Un piccolo capolavoro lo hanno compiuto alle spalle delle primissime, le altre tre azzurre in gara che, pur staccandosi dal gruppo di testa, sono riuscite a tenere alto il ritmo e a tenersi sempre nella top ten (tranne Colombi attorno alla dodicesima posizione).

Con Palmisano in crisi e costretta al ritiro, fondamentale per il risultato di squadra è diventata la prestazione delle altre tre azzurre che hanno retto il ritmo fino alla fine ottenendo anche buoni risultati individuali: Eleonora Dominici si è confermata nell’elite continentale chiudendo al sesto posto (a un km dalla fine aveva anche fatto sperare nella rimonta sulla portoghese Cabecinha, poi quinta senza però riuscire ad agganciarla) con il crono di 1’31″30. Ottavo posto finale per Valentina Trapletti, autrice di una gara lineare e positiva chiusa con il crono di 1’32″49 e finale un po’ sofferto per Nicole Colombi, 13ma al traguardo con 1’34″47, quanto basta per trascinare l’Italia sul secondo gradino del podio della gara a squadre vinta appunto dalla Spagna con il terzo posto della Bielorussia.