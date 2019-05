Coppa Europa: Yohann Diniz torna e vince la 50 km a 41 anni, Antonelli 9°

Yohann Diniz è tornato e ha subito vinto. Il francese non gareggiava da praticamente due anni, cioè da quando trionfò ai Mondiali di Londra 2017, e a 41 anni suonati ha letteralmente dominato la 50 km della Coppa Europa di marcia. Il primatista mondiale della specialità (3h32:33 agli Europei 2014), a cui manca solo la gioia olimpica per completare una carriera di lusso, non ha avuto rivali ad Alytus (Lituania) e ha spazzato via l’intera concorrenza chiudendo col tempo di 3h37:40. Il transalpino è scappato via già nelle prime battute di gara, ha marciato in solitaria con grandissima disinvoltura e non è più stato ripreso: praticamente 50 km di fuga conclusi con il suo terzo sigillo in questa manifestazione (aveva già trionfato nel 2007 e nel 2013).

Marco De Luca è stato intraprendente in avvio, ha cercato di lanciare l’inseguimento al battistrada insieme allo svedese Ibanez e al bielorusso Dziubin ma poi l’azzurro ha iniziato a faticare attorno al 25esimo km e si è dovuto staccare dagli avversari. Dzmitry Dziubin è invece riuscito a proseguire nella sua azione e infatti ha concluso in seconda posizione (3h45:51, personale) davanti al portoghese Joao Vieira (3h46:38) che si è reso protagonista di una bella rimonta nel finale.

Michele Antonelli ha concluso in nona posizione col tempo di 3h52:09: il 24enne si era messo in luce due anni fa quando riuscì a conquistare la medaglia di bronzo proprio in Coppa Europa, oggi ha chiuso a tre minuti dal proprio personale ma le temperature molto elevate (23 °C) hanno sicuramente inciso sulla prestazione del nostro portacolori. Gregorio Angelini e Marco De Luca devono ancora arrivare al traguardo, Andrea Agrusti si è ritirato. Attenzione perché ci sono in palio anche le medaglie per la gara a squadre: l’Italia è in lizza per il podio insieme a Ucraina, Germania e Spagna.