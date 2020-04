Per anni il cronometro ha battagliato col cronometro sulle piste di tutto il mondo, purtroppo però l’ultima subdola battaglia contro il demone che sta mettendo in ginocchio ogni paese nei cinque continenti, il Coronavirus, non ha potuto nulla. Donato Sabia non ce l’ha fatta a sconfiggere il Covid-19. Questa mattina si è spento all’Ospedale “San Carlo” di Potenza dove era ricoverato dalla serata di giovedì 26 marzo nel reparto di terapia intensiva, dopo che nei giorni prima aveva avuto per diversi giorni la febbre alta ed era risultato positivo al tampone.

