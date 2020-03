L’emergenza coronavirus ha costretto World Athletics a rinviare alcuni grandi eventi di atletica leggera. I Mondiali di marcia a squadre, in programma il 2-3 maggio a Minsk (Bielorussia), non andranno regolarmente in scena e si sta lavorando per individuare una data alternativa di questa manifestazione che è una delle poche dedicate al tacco e punta.

Slittano anche due delle Maratone più importanti al Mondo: quella di Boston, come sempre schedulata il terzo lunedì di aprile (quest’anno sarebbe stata il 20) si correrà il 14 settembre mentre quella di Londra, dove era atteso il duello tra il primatista mondiale Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele, slitta dal 26 aprile al 4 ottobre cioè un mese prima della Maratona di New York.

stefano.villa@oasport.it