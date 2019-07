Crippa firma il personale con 13:07.84 sui 5mila a Londra: gara stellare vinta da Gebrhiwet

Magnifica prestazione di Yeman Crippa nella decima tappa della IAAF Diamond League. Nei Müller Anniversary Games di Londra l'azzurro è settimo in un eccellente 5000 metri con il nuovo personale portato a 13:07.84, un ulteriore miglioramento dopo il 13:09.52 ottenuto a Roma in giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Gara sempre in posizioni di avanguardia per il 22enne trentino delle Fiamme Oro, allenato da Massimo Pegoretti, che non ha mai perso contatto con i migliori. Al quarto chilometro, dopo un transito di circa 10" superiore al preventivato, l'azzurro bronzo europeo dei 10000 metri è rimasto nel gruppo di testa costituito da otto atleti, risalendo una posizione nel finale.

Il 13:07.84 di oggi conferma la terza posizione di Crippa nelle liste italiane all-time. Vittoria all'etiope Hagos Gebrhiwet in 13:01.86, che ha vinto in rettiineo una sfida thrilling con il campione europeo Jakob Ingebrigtsen, secondo con il record nazionale di 13:02.03, ottavo crono europeo all-time e stratosferico primato continentale U20 migliorato di circa quindici secondi. Terzoil keniano Nicholas Kimeli in 13:05.48. Solo sesto il co-favorito Rhonex Kipruto, di pochissimo davanti a Crippa, in 13:07.40.