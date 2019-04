Daniele Meucci in luce alla Maratona di Amburgo: 2h12 per il toscano e minimo per i Mondiali

Daniele Meucci è tornato in gara alla Maratona di Amburgo, a tre settimane di distanza dal ritiro di Roma (aveva percorso 33 km nella Capitale ma si era dovuto arrendere per dei problemi fisici). L’allievo di Daniele Caimmi ha completato la 42 km per le strade tedesche con il tempo di 2h12:00 chiudendo al 15° posto (secondo europeo, meglio di lui ha fatto solo il turco Mert Girmalegesse in 2h11:07).

Il toscano, passato alla mezza in 1h04:08, ha siglato il minimo per i Mondiali di Doha e quello odierno è il suo quinto risultato in carriera (il personale è di 2h10:45 ottenuto nella Maratona di Otsu 2018, ultima sua fatica portata a termine prima di oggi). A vincere la gara è stato l’etiope Tadu Abate (2h:08.26) che ha battuto il connazionale Ayele Abshero per un solo secondo, terzo l’ugandese Stephen Kiprotich (2h08:32).