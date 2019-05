Discovery Italia media partner della Policlinc Run insieme ai talenti di Eurosport

Discovery Italia con DISCOVERY FOR GOOD, il brand che racchiude tutte le attività di Corporate Social Responsibility del gruppo, è media partner della Policlinic Run, la corsa non competitiva, che si terrà domenica 26 maggio all’interno del palco di City Life - Milano, per sostenere progetti legati alla donazione e al trapianto di organi, tessuti e cellule, organizzata da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in partnership con AIDO e Fondazione Trapianti ONLUS, con il patrocinio di Regione Lombradia e Comune di Milano.

Discovery Italia, che fin da subito ha voluto fortemente sostenere il progetto, ha previsto una serie di iniziative che coinvolgeranno i canali del gruppo, le pagine social e i propri talent con Damiano Carrara, amatissimo volto di Real Time e giudice di Bake Off Italia, in veste di testimonial della corsa, che sarà presente alla manifestazione il 26 maggio e correrà inisieme a tutti i partecipanti.

A sostegno, infatti, Discovery Italia promuoverà la Policlinic Run sui canali del proprio portfolio con una speciale campagna dedicata firmata da Discovery Creative, on air dal 17 maggio, con protagonista Damiano Carrara che inviterà il pubblico a partecipare. Inoltre, anche alcuni dei principali volti di Eurosport come Riccardo Magrini, Paolo Cané e Andrea Meneghin, hanno deciso di prestare il proprio volto a sostegno della causa, realizzando dei video endorsement pubblicati sulle properties social e digital del canale e di Policlinc Run, che promuovono la corsa e invitano il pubblico a partecipare.