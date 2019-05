Doping, la mezzofondista russa Kseniya Savina squalificata 12 anni

La mezzofondista russa Kseniya Savina, è stata condannata a 12 anni di squalifica dopo aver fornito documenti falsi per giustificare un test positivo all' EPO. Lo riferisce l' Athletics Integrity Unit (AIU). L'atleta in passato era stata sanzionata per aver partecipando dal 2016 al 2018 a competizioni in Europa (Belgio, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca) sotto l'identità di una amica ex-atleta ucraina, sfruttando la loro somiglianza fisica.