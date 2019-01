Doping, otto anni di squalifica all'olimpionica kenyana Sumgong

La kenyana Jemima Sumgong, campionessa olimpica di maratona a Rio de Janeiro, è stata sospesa otto anni per aver tentato di ostacolare le indagini su un test positivo all' EPO, fornendo documenti falsi. Lo riferisce la IAAF.

Sumgong era risultata positiva cinque mesi dopo la vittoria ai Giocni ed era stata sospesa per quattro anni. Il tribunale disciplinare della Federazione internazionale di atletica leggera (IAAF) ha rilevato che Sumgong, durante le indagini, ha mentito e ha utilizzato documenti falsi sulle cure ricevute in un ospedale per cercare di spiegare la presenza di EPO nel suo sangue.