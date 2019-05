Eleonora Giorgi show, pazzesca vittoria nella 50 km! Record europeo al debutto

Eleonora Giorgi ha firmato una clamorosa impresa, contro tutti i pronostici della vigilia e contro tutti gli scettici: l’azzurra ha vinto la 50 km della Coppa Europa 2019 di marcia! Show pazzesco della brianzola che si è scatenata ad Alytus (Lituania) e, al debutto assoluto sulla massima distanza, ha trionfato con l’eccellente tempo di 4h04:48. La 29enne ha deciso soltanto da qualche mese di concentrarsi sulla 50 km dopo alcune stagioni complicate in cui non era riuscita a esprimersi al meglio sui 20 km, ha migliorato il suo stile di marcia e oggi ha inflitto una lezione pesantissima a tutte le avversarie tagliando il traguardo col tricolore in mano: si tratta del terzo crono al mondo della storia, meglio di lei hanno fatto solo le cinesi Hong Liu (3h59:15, record del mondo siglato lo scorso 9 marzo ma deve essere ancora ratificato) e Rui Liang (4h04:36 nel 2018), il risultato odierno vale dunque come record europeo con oltre un minuto di margine sul precedente primato della portoghese Ines Henriques (4h05:56).

L’atleta delle Fiamme Azzurre è la primatista nazionale della 20 km (1h26:17 nel 2015 quando fu seconda in Coppa Europa), era reduce dalle squalifiche subite ai Mondiali 2015, alle Olimpiadi 2016 e agli Europei 2018 ma oggi si è scatenata con grande piglio e ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera: ora si può davvero sognare in grande verso i Mondiali che andranno in scena a Doha tra fine settembre e inizio ottobre, mentre non si può puntare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 perché questa distanza non sarà inserita nel programma (salvo novità nei prossimi mesi che sembrano improbabili).

L'allieva di Gianni Perricelli è scattata subito in partenza e ha voluto subito fare gara di testa: 48:18 dopo 10 km per mettere in difficoltà la grande favorita della vigilia, la portoghese Ines Henriques che detiene il titolo mondiale ed europeo. Giorgi ha continuato a spingere con insistenza per tutta la gara, ha tenuto un ritmo costante (1h36:25 al 20esimo km, 2h25:20 al 30esimo, 3h15:32 al 40esimo) e ha poi meritatamente trionfato lasciandosi alle spalle la spagnola Julia Takacs (4h05:46, record nazionale) e la già citata Henriques (4h13:57). Devono ancora giungere al traguardo le altre italiane Mariavittoria Becchetti, Federica Curiazzi e Beatrice Foresti: si lotta per il podio anche nella gara a squadre.