Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 (1h02:27 a Praga). L’atleta delle Fiamme Oro, quinto nella Maratona degli ultimi Europei, è tornato alla grande dopo un infortunio e il risultato odierno apre interessanti prospettive per il prossimo futuro. Faniel ha tagliato il traguardo in seconda posizione a un solo secondo dal keniano William Malel Sitonik (1h00:52) e davanti all’altro keniano Joshua Kiplagat Belel (1h00:56).

Al femminile, invece, da segnalare la buona prestazione di Sara Dossena che ha siglato il tempo di 1h10:56: si tratta del terzo risultato in carriera per la bergamasca a meno di un minuto dal suo personale, l’avvio di stagione è stato estremamente confortante per la 34enne che un mese fa era scesa a 2h24:00 nella Maratona di Nagoya. Il successo è andato all’ugandese Juliet Chekwel (1h10:08).