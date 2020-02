Fassinotti campione italiano, flop Tamberi: "Chiedo scusa alla città di Ancona"

Dopo tanto tempo ecco di nuovo divampare la rivalità "vintage" nel salto in alto maschile tra l'algido piemontese Marco Fassinotti e il vulcanico marchigiano Gianmarco Tamberi: questa volta, a sorpresa, l'ha spuntata il primo con modesto 2.20, comunque buono per battere l'idolo di casa ad Ancona "Gimbo" e laurearsi campione italiano 2020. Decisivo il percorso netto di Fassinotti sino a 2.20, mentre Tamberi ha pagato a caro prezzo l'errore al primo tentativo alla medesima misura. A fine gara il campione europeo indoor non ha mancato di esprimere il suo disappunto, dopo essersi a lungo isolato per smalire la cocente delusione:

Le dichiarazioni di Tamberi

" Sono stato sorpreso di vedere tutta questa gente e sono arrabbiato per non averla ripagata nel modo giusto. Valuteremo le cose che non sono andate, non è certo la gara che avevamo preparato. L’orario mattutino? Non voglio trovare scuse. Salterò a Belgrado, ho tanta rabbia per aver deluso tutte queste persone "

Per Fassinotti si tratta del terzo sigillo in carriera agli Assoluti, mentre Tamberi è inchiodato a quota quattro titoli italiani. C'è di che essere preoccupati per il percorso di avvicinamento a Tokyo 2020? Presto per fasciarsi la testa, inevitabilmente la preparazione fisica del marchigiano è tarata sul grande evento; di certo quel 2.23 che gli avrebbe regalato la vittoria davanti alla sua gente non era fuori portata, anche per un Tamberi lontano dal picco di forma.

Le dichiarazioni di Fassinotti

" Ero già felice di essere qui perché la voglia di saltare ce l’ho sempre avuta e oggi l’ho dimostrato. Devo ringraziare il mio allenatore perché a settembre mi ha spinto a crederci, adesso ho molti centimetri in più nelle gambe. Sono uno che vuole essere se stesso in tutte le situazioni, sono felice della persona che sono "