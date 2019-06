Filippo Tortu corre 10.10 a Oslo in Diamond League: Coleman super con 9.85

10.10 il tempo di Filippo Tortu nei 100 metri di Oslo, in Norvegia, dove è andata in scena la quinta tappa della Diamond League 2019, con il lombardo che ha chiuso con il 4° tempo. L’azzurro, reduce dal 20.36 sui 200 al Golden Gala di Roma, si è cimentato sullo sprint puro e ha concluso ai piedi del podio, alle spalle dello scatenato statunitense Chris Coleman (9.85, miglior prestazione mondiale stagionale), del cinese Xie Zhenye (10.01) e dell’altro americano Michael Rodgers.

Tortu, che un paio di settimane fa aveva corso un 9.97 ventoso a Rieti, è partito bene dalla sesta corsia e poi non ha perso fluidità nella sua azione, riuscendo a chiudere positivamente anche se non è parso nella migliore forma possibile. Rimandato - per il momento - l’appuntamento con il secondo sub 10 secondi della sua carriera (9.99 per lui lo scorso anno). Si tratta del settimo crono della sua carriera e del minimo per i Mondiali di Doha.