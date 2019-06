Gabriele Grunewald è morta all'età di 32 dopo 10 anni di lotta contro il cancro

Tutte le corse anche le più lunghe, come le maratone, a un certo punto finiscono, si esauriscono i metri e i km da fare e si raggiunge il traguardo. E una volta lì si gioisce o ci si dispera, a seconda del risultato. In ogni caso lo sforzo viene esaurito. Come la corsa di Grunewald si è conclusa dopo dieci anni di battaglie e sfide che sembra l'abbiano scelta e l'hanno colpita dal 2009 con carcinoma adenoido-cistico. Da lì sarebbe cominciata la sua lunga maratona contro il cancro, scandita da tratti in cui solo una che ha fatto della resistenza il suo punto di forza, come tutti i fondisti e i mezzofondisti, era in grado di affrontare e dare una risposta alle sue incredibili capacità di salvarsi più e più volte, regalandosi anni che le sarebbero stati negati.

Forse c’è solo una cosa più forte dell’auto conservazione e l'istinto di sopravvivenza: la passione. La passione che più si esprime forse per lo sport. Perché altrimenti niente spiegherebbe la tenacia e la costanza con cui Gabe ha continuato allenarsi, nonostante le estenuanti sessioni di chemioterapia e tutto quello che può comportare la rimozione della tiroide, in seguito a un tumore scopertosi nel 2010.

Ma Gabe non corre solo per passione, corre per vincere e nel 2012 partecipa agli OlympicsTrials e manca per un solo posto le qualificazioni. L'anno successivo, il suo tempo di 4 minuti e 1.48 secondi è l’11° miglior tempo nella storia degli Stati Uniti. Nel 2014 vince poi il titolo nazionale americano nei 3000 metri.

Gabe però non trova pace né sollievo e nel 2016 le viene asportato dal fegato un massa di 15 cm, lasciandole addosso una cicatrice che le "taglia" l'addome come a spezzarla a metà.

" Le mie cicatrici rappresentano la mia salvezza. Le mie cicatrici mi hanno insegnato ad accogliere il mio corso e onorare la sua forza. Le mie cicatrici sono una manifestazione fisica di quello che spesso sembra una malattia invisibile. "

Ma sembra che in realtà niente possa farlo, niente ferma questa ragazza di 30 anni che come una guerriera torna in pista, nel suo campo di battaglia nonostante la sua armatura sia sempre più fragile e deteriorata.

Così Gabe ha passato questi anni diventando il volto della campagna #BraveLikeGabe, per la lotta contro il cancro e sognando sempre, nonostante tutto, di tornare ad allenarsi e andare alle Olimpiadi.

Gabe si è spenta all'età di 32 anni dopo dieci anni di corse contro se stessa, contro la malattia e contro il tempo.

" Non è facile, ma ho fatto tante cose che non sarei stata in grado di fare se mi fossi arresa perché la vita era difficile. Credo che il mio messaggio sia questo: fare fatica va bene, non bisogna arrendersi e lasciare i propri sogni. "