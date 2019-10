Gianmarco Tamberi: “Ho in testa un solo sogno, l’oro Olimpico a Tokyo. Sono pazzo? Fiero di esserlo”

Gianmarco Tamberi si affida ad Instagram per mandare un messaggio ai tutti i suoi tifosi e non, perché dopo 4 anni dal terribile infortunio che l’ha tenuto fuori dai Giochi Olimpici di Rio 2016, Gimbo è pronto a riprovarci per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

" Da piu di 3 anni ho in testa un solo sogno. Non ho mai smesso di credere che sia possibile ma non ho mai neanche sottovalutato la sua difficoltà. È da quando sono piccolo che cerco di pormi delle sfide toste da superare per poter sempre tirar fuori il meglio di me. Questa forse è la più difficile in assoluto, ma è anche quella che sento più viva in me. È il sogno più bella della mia vita, la mia sfida più grande e il mio viaggio più emozionante. Ad oggi non posso sapere se fallirò come di certo non posso garantire il successo... quello che posso giurare è che ci metterò l'anima per portare a casa l'oro olimpico e oggi ho bisogno di sapere chi di voi vuole sognare con me! La sfide difficili a me piacciono, da matti, e a voi?!?!?! "

Tamberi è tornato a saltare ai massimi livelli il 28 agosto 2018 con il 2.33 di Eberstadt ed è quel classico atleta che se si pone degli obiettivi, raramente manca l’appuntamento.

Il percorso dopo l'infortunio

MISURA DATA CITTÀ 2.33 26 AGOSTO 2018 EBERSTADT 2.32 2 MARZO 2019 GLASGOW 2.32 15 FEBBRAIO 2019 ANCONA 2.31 31 AGOSTO 2018 BRUXELLES 2.30 9 SETTEMBRE 2018 PESCARA 2.29 1 OTTOBRE 2019 DOHA

" Hai le palle ora di scommettere in una delle sfide più grandi dello sport italiano?!?! 4 anni dopo un terribile infortunio, i presupposti per farcela esistono, bisogna solo avere il coraggio di crederci! Io ci credo... Forse perchè sono un pazzo?!?! Sono fiero di esserlo! "

In bocca al lupo Gimbo, fieri di sostenere un lucido pazzo come te.