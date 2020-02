Gianmarco Tamberi migliora il primato stagionale: l'azzurro salta 2.25 a Belgrado e vince la gara

Gianmarco Tamberi ha saltato 2.25 metri a Belgrado (Serbia) e ha così vinto il meeting al coperto in terra slava. Il Campione d’Europa indoor di salto in alto ha superato l’asticella al terzo tentativo ed è riuscito a imporsi davanti al bulgaro Tihomir Ivanov (2.22), al greco Vasilios Konstantinou (2.19) e all’altro azzurro Silvano Chesani (2.19). Misura di relativamente poco rilievo per il marchigiano che era alla sua seconda uscita stagionale in sala dopo che domenica aveva perso ai Campionati Italiani contro Marco Fassinotti (superò 2.20 alla seconda prova).

Il primatista italiano della specialità ha saltato per ben undici volte in questa serata: 2.16 alla prima, poi 2.19 e 2.22 alla seconda, 2.25 alla terza e tre nulli a quota 2.28. Il 27enne archivia così il suo 2020 a livello indoor e si lancia verso la stagione estiva che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2020, in Giappone vorrà volare decisamente più in alto e lottare per una medaglia.

