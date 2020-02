Gianmarco Tamberi piazza il 2.31 a Siena: l'azzurro chiude la stagione indoor con un sorriso

Gianmarco Tamberi torna a decollare e salta 2.31 metri a Siena. L'azzurro, reduce dalle deludenti prove dei Campionati Italiani (2.20 ad Ancona) e di Belgrado (2.25), si è dunque presentato in Toscana con l’obiettivo di riscattarsi e ci è riuscito.

Il Siena High Jump Indoor Contest non era nei piani del marchigiano che però non voleva chiudere la stagione al coperto con l’amaro in bocca e può considerarsi soddisfatto dopo aver superato al primo tentativo una quota di eccellenza. L’azzurro ha poi fatto alzare l’asticella a 2.34 ed è incappato in tre nulli anche se la prima prova non è stata da disprezzare.

Il Campione d’Europa in sala ha chiuso definitivamente la stagione indoor e ora si lancia con più ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove punterà a conquistare una medaglia. Nello stesso contesto è arrivato anche il buon 1.92 di Elena Vallortigara, quattro centimetri meno rispetto agli Assoluti dello scorso weekend.