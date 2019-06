La notte più magica e importante dell’anno per l’atletica leggera in Italia, il giorno dell’evento più importante nel nostro Paese, la sera dell’imperdibile Golden Gala che andrà in scena proprio oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League 2019, il circuito internazionale itinerante più importante di questo sport, sbarca nella capitale dove le emozioni non mancheranno in una cornice come sempre da sogno e con la speranza che il pubblico accorra in massa: l’obiettivo è quello di avvicinare i 42000 spettatori, la capienza piena dell’impianto in conformazione da atletica leggera. C’è grande attesa attorno a una manifestazione che si preannuncia estremamente avvincente, presente fin dal 1980 e che è diventata una delle grandi classiche del calendario: semplicemente irrinunciabile e con un parterre da urlo, quest’anno in tribuna sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (la massima carica dello Stato non aveva mai presenziato al Golden Gala in quasi quarant’anni di storia).

L'Italia sogna con Tamberi e Tortu

Si incomincerà a metà pomeriggio con il giavellotto femminile e il peso maschile, il programma entrerà nel vivo attorno alle ore 20.00 (in concomitanza con l’inizio della diretta su RaiSport) e si protrarrà fino alle ore 22.00. I 200 metri uomini sono la gara regina della serata, la prova assolutamente da non perdere e che regalerà grandi emozioni: l’Italia si stringe attorno a Filippo Tortu che vuole migliorare il personale di 20.34 siglato due anni fa proprio qui e che è pronto a fronteggiare interpreti di lusso come gli statunitensi Noah Lyles e Michael Norman oltre al Campione del Mondo Ramil Guliyev. Il nostro velocista, capace di un 9.97 ventoso sui 100 metri un paio di settimane fa, tornerà sulla doppia distanza dopo due anni di assenza e spera di fare saltare il banco avvicinandosi al muro dei 20 secondi. Il meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea prevede ben 16 gare in programma, ce ne sarà per tutti i gusti spaziando dalla velocità fino al fondo passando per concorsi di vario genere: l’obiettivo è anche quello di lasciare un buon ricordo a Roma visto che il Golden Gala dall’anno prossimo si trasferirà per un paio di stagioni all’Arena Civica di Milano.

L’Italia punterà forte anche sul salto in alto dove Gianmarco Tamberi vorrà mandare in visibilio il pubblico di casa, il nostro Halfshave ritorna in gara dopo un leggero infortunio e cercherà di mettersi in luce in un contesto altamente competitivo. Il 27enne marchigiano, quest’inverno capace di vincere la medaglia d’oro agli Europei Indoor, vuole subito ingranare all’aperto e la sfida ai vari Bondarenko, Protsenko, Przybylko, Nedasekau si preannuncia molto avvincente. Ben 14 azzurri saranno impegnati in gara, attenzione anche ad Ayomide Folorunso fresca di minimo iridato sui 400 ostacoli, a Raphaela Lukudo sui 400, a Yohanes Chiappinelli e Yeman Crippa tra 3000 metri siepi e 5000 metri (entrambi sono medagliati di bronzo agli ultimi Europei), a Sonia Malavisi che nella sua città si cimenterà nel salto con l’asta.

Le stelle della rassegna

Il parterre è davvero di lusso, sono annunciate oltre 130 medaglie olimpiche e mondiali. La primatista mondiale Barbora Spotakova nel giavellotto, sei uomini capaci di gettare il peso oltre i 22 metri (spiccano il polacco Konrad Bukowiecki, il Campione d’Europa Michal Haratyk e il Campione del Mondo Joe Kovacs). Lungo stellare con le fuoriclasse Ivana Spanovic e Brittney Reese che sfidano Caterine Ibarguen, reginetta del triplo che in Diamond League ha vinto in entrambe le specialità. Il salto con l’asta può contare su due ragazze capaci di volare oltre i cinque metri in carriera (le americane Jenn Suhr e Sandi Morris) e sulla Campionessa di tutto Katerina Stefanidi (ha vinto le ultime due gare a Roma). I 400 metri ostacoli possono beneficiare della presenza di Dalilah Muhammad e Kori Carter, rispettivamente campionessa olimpica e del mondo.

Sugli 800 metri si potrebbe cercare la miglior prestazione mondiale stagionale: Nijel Amos, Wycliffe Kinyamal, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, Ferguson Rotich cercheranno di scendere sotto 1:44.29. Velocità femminile incentrata sui 100 metri con il confronto tra la britannica Dina Asher-Smith (Campionessa d’Europa), la due volte oro olimpico Elaine Thompson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (lo scorso anno si impose a Roma sui 200). Da non perdere Pedro Pablo Pichardo nel triplo (nel 2015 scaldò la capitale con un balzo da 17.96 metri), Salwa Eid Naser cercherà il bis sui 400 metri, testa a testa tra la primatista mondiale Genzebe Dibaba e Laura Muir sui 1500 metri mentre i 110 metri ostacoli saranno impreziositi da Sergey Shubenkov e da Orlando Ortega.

I 14 italiani in gara

200 METRI: Filippo Tortu

SALTO IN ALTO: Gianmarco Tamberi

10000 METRI: Yeman Crippa

3000 METRI SIEPI: Yohanes Chiappinelli, Osama Zoghlami

400 METRI: Raphaela Lukudo

400 METRI OSTACOLI: Ayomide Folorunso

GETTO DEL PESO: Leonardo Fabbri

SALTO CON L’ASTA: Sonia Malavisi

SALTO IN LUNGO: Laura Strati

110 METRI OSTACOLI: Lorenzo Perini

400 METRI OSTACOLI: José Bencosme

LANCIO DEL GIAVELLOTTO: Sara Jemai, Zahra Bani

Il programma delle gare: Tamberi in gara alle 2015, Tortu alle 21.25

17.30 Tiro del giavellotto (femminile)

18.30 Getto del peso (maschile)

18.35 Salto in lungo (femminile)

19.15 Salto con l’asta (femminile)

20.03 400 metri ostacoli (maschile, non Diamond League)

20.13 400 metri ostacoli (femminile)

20.15 Salto in alto (maschile)

20.23 800 metri (maschile)

20.30 Salto triplo (maschile)

20.35 100 metri (femminile)

20.45 5000 metri (maschile)

21.05 400 metri (femminile)

21.15 1500 metri (femminile)

21.25 200 metri (maschile)

21.35 110 metri ostacoli (maschile)

21.45 3000 metri siepi (maschile, non Diamond League)