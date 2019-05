Presentato il Golden Gala: l’Italia punta su Tortu e Tamberi; parterre da urlo

Oggi è stato ufficialmente presentato il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno (ore 19.30-22.00) allo Stadio Olimpico di Roma. Il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare nella Capitale per la 39esima volta, alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato tra gli altri Giovanni Malagò (Presidente Coni), Alfio Giomi (Presidente Fidal) e il velocista Filippo Tortu reduce dalla partecipazione alle World Relays. Proprio il primatista nazionale dei 100 metri (9.99) sarà uno dei grandi protagonisti della serata dell’Olimpico dove si cimenterà sui 200 metri. Il cast è stellare con addirittura 134 medaglie olimpiche e mondiali (tra indoor e outdoor) vinte da 55 atleti che si daranno battaglia nelle 16 gare in programma.

Sui 200 metri Tortu se la dovrà vedere col Campione del Mondo Ramil Guliyev, con la grande rivelazione Noah Lyles, con l’altro statunitense Michael Norman e con Fausto Desalu, il secondo italiano di sempre sulla distanza (20.13 agli Europei dello scorso anno). Vedremo all’opera anche Gianmarco Tamberi che ha deciso di rinunciare alle prossime due gare ma che ritornerà proprio per il Golden Gala, il marchigiano incrocerà tanti big del salto in alto come il Campione Olimpico Derek Drouin di rientro da uno stop, il giapponese Naoto Tobe, il Campione d’Europa Mateusz Przybylko, il bronzo iridato Majd Ghazal ma anche Bohdan Bondarenko e Maksim Nedasekau.

Spettacolo sui 100 metri femminili con la britannica Dina Asher-Smith (tre ori all’ultima rassegna continentale), il doppio oro olimpico Elaine Thompson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou. Tante stelle anche tra gli ostacoli (Rai Benjamin, Pascal Martinot-Lagarde, Sergey Shubenkov, Orlando Ortega, Dalilah Muhammad, Kori Carter, Lea Sprunger). Spettacolo assicurato nel getto del peso dove lo statunitense Ryan Crouser si presenterà forte del 22.74 di qualche settimana fa, duello nell’asta tra la greca Katerina Stefanidi e la statunitense Sandi Morris ma ci saranno anche la russa Anzhelika Sidorova e la cubana Yarisley Silva mentre nel salto triplo vedremo all’opera il portoghese Pedro Pablo Pichardo, uomo in passato capace di volare oltre i 18 metri.

Rispondono presente anche la serba Ivana Spanovic (stella del lungo) e la ceca Barbora Spotakova (primatista mondiale del giavellotto), Nijel Amos è la presenza di spicco sugli 800 mentre sui 5000 si preannuncia battaglia tra il Campione del Mondo Muktar Edris e Selemon Barega. Tantissimi italiani in startlist oltre a quelli già citati: Raphaela Lukudo sui 400, Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, Yeman Crippa sui 5000, Yohanes Chiappinelli sui 3000 siepi, Leonardo Fabbri nel peso, Sonia Malavisi nell’asta.

Al Golden Gala sono previste 14 Diamond Disciplines: per gli uomini 200, 800, 5000, 110 ostacoli, alto, triplo e peso; per le donne 100, 400, 1500, 400 ostacoli, asta, lungo e giavellotto. Nel programma di Roma anche altre due gare maschili, i 400 ostacoli e i 3000 siepi.