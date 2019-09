Hassane Fofana in semifinale ai Mondiali sui 110 ostacoli, fuori Perini

Hassane Fofana si è qualificato alle semifinali dei 110 metri ostacoli ai Mondiali 2019 di atletica leggera, l’azzurro ha corso in 13.49 nella prima batteria dove ha concluso al quinto posto: solo i primi quattro di ogni serie passavano il turno, a loro però si sono aggiunti i migliori sei tempi di rispeccagio e il crono stampato dal 27enne è più che sufficiente (il migliore dei sei). Prestazione discreta da parte del lombardo che si è espresso sui suoi migliori livelli, spingendosi ad appena cinque centesimi dal suo personale (13.44 siglato quest’estate a Minsk vincendo l’oro agli European Games). Il nostro portacolori si è difeso nella gara vinta dal giamaicano Omar McLeon, il Campione del Mondo in carica si è imposto in 13.17 davanti al cipriota Milan Trajkovic (13.37), al sudafricano Antonio Alkana (13.41) e allo statunitense Devon Allen (13.46).

Il bresciano delle Fiamme Oro, all’esordio in una rassegna iridata, conquista così la terza semifinale in un evento internazionale di prima fascia dopo le due raccolte agli Europei 2016 e 2018: ritornerà in pista per onorare l’impegno e provare a siglare il nuovo personale, la qualificazione alla finale è oggettivamente impossibile. Niente da fare invece per Lorenzo Perini, sesto nell’ultima batteria col tempo di 13.70: addio sogni di ripescaggio per il nostro portacolori, nella sua serie si è imposto lo spagnolo Orlando Ortega (13.15) davanti al giamaicano Ronald Levy (13.48).