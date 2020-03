Il Golden Gala di Napoli è rinviato per coronavirus; la Diamond League inizierà a giugno?

Il Golden Gala è stato rinviato a data da destinarsi. La quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito itinerante di atletica leggera, si sarebbe dovuta disputare il prossimo 28 maggio allo Stadio San Paolo di Napoli ma purtroppo l’emergenza coronavirus ha costretto World Athletics a rinviare il tutto. Il classico appuntamento italiano, intitolato alla memoria di Pietro Mennea, non andrà regolarmente in scena nel capoluogo campano (sede scelta momentaneamente per rimpiazzare l’Olimpico di Roma che sarebbe stato impegnato con gli Europei di calcio poi rimandati) a causa della pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo.

La Federazione Internazionale ha rimandato anche gli appuntamenti di Stoccolma (Svezia, 24 maggio) e Rabat (Marocco, 31 maggio) dopo aver già posticipato i primi tre eventi della manifestazione (tra Qatar e Cina a inizio primavera). A questo punto la Diamond League dovrebbe incominciare il 7 giugno a Eugene (USA) ma molto dipenderà da quando si sconfiggerà Covid-19.

Questa la nota stampa diramata da Diamond League:

" La decisione è stata presa in stretta collaborazione con tutte le parti interessate. La diffusione globale del COVID-19, le restrizioni di viaggio previste per un certo periodo di tempo e soprattutto le preoccupazioni per la sicurezza degli atleti hanno reso impossibile lo svolgimento delle competizioni. Gli organizzatori dei meeting, la Wanda Diamond League e la World Athletics continuano a impegnarsi per la stagione 2020. L’obiettivo è garantire che gli atleti possano competere al più alto livello possibile quest’anno e che i fan possano vedere le loro star preferite in azione, qualora la situazione sanitaria globale lo consenta. Stiamo lavorando intensamente con tutte le parti interessate (atleti, manager, emittenti, sponsor, autorità locali e federazioni) per sviluppare un nuovo calendario per la stagione, al servizio di atleti e tifosi. "

