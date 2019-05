Il Sudafrica presenterà appello contro la sentenza del TAS su Semenya

Il Sudafrica farà appello contro la controversa sentenza del Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TAS), di Losanna, che richiede alla campionessa Caster Semenya di assumere farmaci per abbassare il suo livello di testosterone, per gareggiare nel mezzofondo a livello internazionale. "Faremo appello il più rapidamente possibile", ha detto Vuyo Mhaga, portavoce del Ministero dello Sport sudafricano, aggiungendo che ha identificato tre motivi per contestare la decisione del TAS. "Riteniamo che le informazioni scientifiche che abbiamo portato siano state completamente ignorate", ha aggiunto.