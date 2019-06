Il volo di Larissa Iapichino a 6.64: la figlia di Fiona May è diventata grande (e sogna Tokyo 2020)

Preferisce essere chiamata Larissa piuttosto che passare come “la figlia di Fiona May”: si capisce, per una giovanissima atleta che il suo percorso l’ha compiuto senza le interferenze di mamma (due ori mondiali e due argenti olimpici nonché attuale primatista italiana di salto in lungo con 7.11) e papà (Gianni Iapichino, ex azzurro ed ex primatista italiano di salto con l’asta con misura di 5.70). Tanto è vero che la classe 2002 fiorentina gareggia per l’Atletica Firenze Marathon sotto gli sguardi vigili degli inseparabili allenatori Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, mentre i genitori fanno il tifo per lei a debita distanza.

Non ha ancora compiuto 17 anni (spegnerà le candeline il prossimo 18 luglio) e Larissa Iapichino ha già vergato una pagina importantissima della storia dell’atletica nostrana, nella specialità del salto in lungo: grazie al fantasmagorico 6.64 stampato lo scorso 22 giugno ad Agropoli – con appena 0.2 di vento a favore, uno spiffero – l’azzurra ha demolito i record nazionali under 18 e under 20 facendo registrare l’ottava miglior misura di sempre entro i confini del Belpaese.

Le migliori misura all time nel lungo femminile

ATLETA MISURA LUOGO DATA FIONA MAY 7.11 Budapest 22/08/1998 VALENTINA UCCHEDDU 6.80 Sestriere 31/07/1994 LAURA STRATI 6.72 Avila 15/07/2017 ANTONELLA CAPRIOTTI 6.70 Brescia 12/06/1988 MAGDELIN MARTINEZ 6.67 Rieti 05/09/2004 DARIYA DERKACH 6,67 Rieti 15/06/2013 TANIA VICENZINO 6.65 Gavardo 18/05/2014 LARISSA IAPICHINO 6.64 Agropoli 22/06/2019 VALERIA CANELLA 6.56 Pergine Valsugana 07/07/2007 MARIA CHIARA BACCINI 6.55 Annecy 31/07/1998

Una progressione pazzesca

" Dopo la gara ho continuato per molto tempo a non crederci, non riuscivo a capire che cosa avessi fatto, la notte l’ho passata in gran parte a occhi aperti (Larissa Iapichino @Corriere dello Sport) "

In effetti persino noi spettatori abbiamo fatto fatica a mettere a fuoco ciò che è accaduto sulla pedana di Agropoli ai Campionati Italiani Allievi. La progressione della sedicenne toscana ha lasciato a bocca aperta il pubblico: 6.44, 6.49, 6.54 e poi il balzo nella storia italiana a 6.64. Il giorno prima, sempre sulla stessa pedana, Larissa aveva stabilito il personale a 6.39 dopo il 6.38 del 2018: 24 ore dopo ha quindi ritoccato il proprio record di ben 25 centimetri stampando al contempo la miglior prestazione mondiale stagionale Under 20. Il confronto con tutte le altre "allieve" al mondo è pleonastico: Larissa appartiene a un'altra categoria, è proprio il caso di dirlo. E il meglio deve ancora venire…

Larissa IapichinoEurosport

Tra Boras e Tokyo

L’appuntamento da segnare col circoletto rosso in calendario è quello di Boras, in Svezia, dove il 18 luglio (giorno del diciassettesimo compleanno di Larissa) prenderanno il via gli Europei Under 20. La classe 2002 si presenterà “sotto età” fianco a fianco con atlete più navigate, ma alla luce del suo fenomenale stato di forma non dovrà temere alcuna rivale e, come sottolineato da lei stessa, quello che scaturirà da questa manifestazione sarà tutto di guadagnato in ottica della propria crescita personale sotto ogni punto di vista. E poi c’è il grande sogno, Tokyo 2020, che scoccherà quando la nostra Larissa avrà appena scollinato la maggiore età. Sognare è lecito per una come lei abituata a volare frantumando record su record.