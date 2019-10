Kipchoge: "Volevo ispirare le persone nell'idea di spingersi oltre i limiti umani"

Eliud Kipchoge è l’uomo del giorno in ambito sportivo, il keniano è infatti diventato il primo atletica capace di correre una Maratona in meno di due ore! Il Campione Olimpico di Rio 2016 ha compiuto un’impresa fenomenale che va oltre lo sport, il 34enne si è spinto oltre i limiti dell’umano ed è entrato per sempre nella storia grazie alla sua prestazione da brividi al Prater di Vienna: 1h59:40 per percorrere i 42,195 km nella capitale austriaca.

Eliud Kipchoge era visibilmente commosso al traguardo e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

" Ognuno di noi se si prepara nella sua vita può raggiungere risultati impossibili. Volevo ispirare tante persone, nell’idea di spingersi oltre i limiti umani, ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscito. "