La 4×400 femminile vola: bronzo ai Mondiali di Staffetta

Clamorosa impresa dell’Italia alle World Relays 2019, il Mondiale di staffette: la 4×400 femminile ha conquistato una strepitosa medaglia di bronzo confermandosi ai massimi livelli internazionali dopo il terzo posto ottenuto agli ultimi Europei Indoor. Il nostro quartetto ha chiuso col tempo di 3:27.74 in scia alla Polonia (3:27.49) e agli USA (3:27.65) riuscendo così a consacrarsi in quel di Yokohama (Giappone). Le azzurre si garantiscono anche la qualificazione ai Mondiali di Doha che andranno in scena tra fine settembre e inizio ottobre, l’Italia sarà presente in Qatar con tutte le cinque staffette a ulteriore dimostrazione degli eccezionali risultati ottenuti durante il weekend in terra nipponica.

Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso iniziano molto bene la gara dell’Italia come avevano fatto in batteria e a metà gara il nostro quartetto si trova in terza posizione, Giancarla Trevisan difende la posizione con grande piglio e poi Raphaela Lukudo si scatena nell’ultimo giro regalandoci un podio strepitoso infilzando una Giamaica in grande difficoltà sul rettilineo. Gara di testa per la Polonia di Hulub, Wyciszkiewicz, Bielbasinska, Swiety che ha avuto la meglio sugli USA che hanno rimontato in ultima frazione grazie a Courtney Okolo, brava a portare le compagne Stepter, Wimbley, Beard sul secondo gradino del podio.