La IAF ha deciso: fondo di 500mila dollari per gli atleti in difficoltà

Universiadi 2019, altri due ori per l’Italia dall’atletica

La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha istituito un fondo economico di 500mila dollari statunitensi (circa 460mila euro) con l’obiettivo di aiutare gli atleti professionisti che stanno avendo difficoltà finanziarie a causa della pandemia. World Athletics ha pensato a questa iniziativa in collaborazione con l’International Ahletics Foundation (IAF), creata nel 1986 per sostenere cause benefiche legate alla Regina degli Sport.

Un gruppo di esperti, presieduto da Sebastian Coe, numero 1 della Federazione Internazionale, avrà il compito di valutare le richieste di assistenza da parte delle sei associazioni continentali. Il primo incontro virtuale è già previsto questa settimana e avrà lo scopo di elaborare un piano per assegnare e distribuire sovvenzioni agli atleti ed esplorare altri modi per finanziare il fondo di sostegno. La stagione dell’atletica leggera è ampiamente compromessa: le Olimpiadi sono state rinviate all’anno prossimo, gli Europei e i Mondiali Indoor sono stati cancellati, non si sa ancora quante tappe di Diamond League si riusciranno a disputare tra agosto e settembre.

