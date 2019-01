Larissa Iapichino firma il record italiano cadette nel pentathlon

Larissa Iapichino si è laureata Campionessa Italiana di pentathlon al coperto ma soprattutto ha realizzato il nuovo record italiano (categoria allieve) con ben 3929 punti, 89 in più del precedente primato siglato lo scorso anno da Veronica Besana che oggi è stata battuta a Padova (oggi la lombarda si è fermata a 3839). La 16enne figlia di Fiona May è stata fantastica nel corso delle cinque prove: ha corso i 60 ostacoli in 8.44 (personale), nel salto in alto si è fermata a 1.49, ha scaraventato il peso a 10.65 (personale di oltre un metro), poi un eccellente 6.17 nel salto in lungo (la toscana vanta un super 6.38 di personale in questa specialità, quella in cui la mamma ha ottenuto tutti i suoi grandi trionfi) e infine ha completato i 400 metri col tempo di 57.20.