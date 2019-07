Larissa Iapichino in finale con la miglior misura (6.50), finale alle 11.18 di domenica

Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Under 20 2019 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie arrivate nella serata di ieri, la spedizione azzurra ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie all’oro di Edoardo Scotti nei 400m ed al bronzo di Mattia Donola nei 200m, dimostrandosi particolarmente competitiva nel settore della velocità. Nell’ultimo atto in programma domani, diversi atleti italiani si giocheranno un risultato di prestigio nelle rispettive finali, nel tentativo di migliorare il bilancio della passata edizione.

La mattinata si è aperta invece nel migliore dei modi con l’accesso diretto alla finale del salto in lungo da parte di Larissa Iapichino (6.50), unica insieme alla svedese Tilde Johansson (6.48) a superare la misura di 6.35. La primatista italiana U20 e U23 (classe 2002) si giocherà verosimilmente il titolo continentale con l’atleta scandinava in un duello che si annuncia appassionante. Di assoluto valore anche la prestazione del giavellottista di origine brasiliana Jhonatam Maullu (72.09), in finale con la decima misura ma capace di migliorare enormemente rispetto al proprio personale (69.76). Domani si giocherà una medaglia anche la 4x400m maschile, qualificata con il quarto tempo.

Nelle finali del pomeriggio il principale rammarico è stato il quarto posto di Eloisa Coiro negli 800m. L’azzurra ha realizzato il proprio personale chiudendo con il tempo di 2.04.12, ma non è riuscita ugualmente a salire sul podio, mentre ha chiuso in ottava posizione Sophia Favalli (2.05.85). Nessun rimpianto invece per Dario Dester che ottiene il quinto posto nel decathlon migliorando il primato nazionale U20 con un punteggio di 7589, nemmeno troppo distante dalla zona medaglie e decisamente più avanti rispetto al connazionale Lorenzo Modugno (19° con un personale di 7029 punti). Da segnalare anche il sesto posto di Ludovica Cavalli (10.25.00) nei 3000 siepi e di Dalia Kaddari (23.78) nei 200m. Minore fortuna invece per Nicolò Daniele nei 1500m, per Idea Pieroni nel salto in alto e per Elisabetta Vandi nei 400m, in ottava posizione al termine delle rispettive finali. Molto più lontani dalle posizioni di vertice Alain Cavagna, quindicesimo nei 3000m, Veronica Zanon, undicesima nel salto triplo, e Ivan De Angelis, senza misura nel salto con l’asta.

La finale di Larissa Iapichino verrà trasmessa in diretta domattina alle 11.18 su Eurosport ed Eurosport Player