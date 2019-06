Larissa Iapichino migliora il suo personale: 6.64 m, nuovo primato italiano Under 20

Prestazione monumentale di Larissa Iapichino che è entrata in una nuova dimensione saltando addirittura 6.64 metri (+ 0.2 m/s di vento). La figlia di Fiona May e di Gianni si è scatenata in occasione dei Campionati Italiani Allievi che si stanno disputando ad Agropoli (in provincia di Salerno) e ha compiuto un balzo fantasmagorico: si tratta del primato nazionale under 18 e under 20 (meglio del 6.55 siglato da Maria Chiara Baccini nel 1998).

L’atleta della Firenze Marathon ha entusiasmato il pubblico con una gara in progressione: esordio con 6.44, poi cresce alla seconda prova (6.49), alla quinta stampa 6.54 e all’ultimo piazza la zampata da urlo che vale l’ingresso nella top ten italiana assoluta dove primeggia sua mamma Fiona col record nazionale (7.11, Iapichino è al momento ottava). La toscana ha anche siglato la miglior prestazione mondiale stagionale under 20, oggi Larissa ha migliorato il proprio personale di ben 25 centimetri (ieri si era spinta a 6.39 in qualificazione, ritoccando il 6.38 dell’anno scorso).