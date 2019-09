Luminosa Bogliolo e il sogno di una finale possibile nei 100 hs: un nuovo personaggio per l'Italia

Una stagione vissuta sempre al massimo: Luminosa Bogliolo è già entrata nel cuore degli appassionati italiani di atletica per la sua capacità di farsi trovare pronta al momento giusto e di gareggiare sempre su ottimi livelli nei 100 ostacoli, gara in cui punta ad una finale mondiale.

La ligure arriva da tre mesi di grande spessore: se si esclude la sfida tra Europa e Usa di Minsk, in tutte le altre gare la specialista degli ostacoli azzurra ha saputo fare benissimo: sette volte sotto i 12″90 in meno di due mesi, con la punta di 12″78 a due centesimi dal primato italiano e i trionfi all’Universiade e agli Europei a squadre a suggellare un’annata a cui manca solo la ciliegina sulla torta di un buon Mondiale (da semifinale) che potrebbe diventare ottimo qualora dovesse centrare il posto in finale.

Neppure Luminosa Bogliolo si è potuta sottrarre alla teoria di infortuni che ha disturbato la marcia di avvicinamento di molti azzurri all’appuntamento di Doha: prima un’intossicazione alimentare e poi un problema al piede sinistro hanno rallentato la preparazione della ligure che però sembra aver superato le difficoltà e già a Chorzow una settimana fa ha convionto con il quarto crono in carriera (12″84) che le ha fruttato il successo nel ben frequentato meeting polacco.

A livello europeo Luminosa Bogliolo ha raggiunto uno status di valore assoluto ma il confronto con il resto del mondo al momento non consente di sognare in grande. E’ vero che l’azzurra è posizionata al 27mo posto nel ranking mondiale stagionale ma 13 delle atlete che la precedono sono statunitensi e solo tre di loro potranno essere in gara al mondiale, così come solo tre delle cinque giamaicane che la sopravanzano saranno al via nella rassegna iridata asiatica: la zona finale è un decimo più giù, almeno sulla carta, rispetto al personale dell’azzurra che proverà a farsi trovare pronta per l’ennesima volta in una gara che vede la giamaicana Danielle Williams grande favorita, assieme alla connazionale Janeek Brown e alla statunitense Kendra Harrison. Le sorprese, però, in questa gara come sempre sono all’ordine del giorno e chissà che una di queste non si chiami proprio Luminosa Bogliolo: le premesse ci sono tutte.