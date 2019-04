Maratona di Parigi: doppietta dell'Etiopia, vincono Burka e Milaw

Doppietta etiope nella maratona di Parigi: il Paese africano per poco non monopolizza entrambi i podi, occupando i primi due posti al maschile ed i primi tre al femminile. Tra gli uomini vince Milaw con il crono di 2h07’04” e la media di 19.93 km/h, mentre tra le donne vince Burka in 2h22’47”, con la media di 17.74 km/h.

La gara femminile vede la tripletta etiope con la vittoria di Burka davanti a Gebru, distanziata di 5″ e Abreha, giunta a 49″. Resta ai piedi del podio, per la delusione del pubblico di casa, Calvin, a soli 4″ dalla terza piazza e a 53″ dalla vetta. Seguono due keniane, Chepyego, quinta a 1’06”, e Kipkoech, a 3’17”, mentre è settima un’altra etiope, Limeneh, a 4’01”.

La competizione maschile vede invece soltanto la doppietta etiope con Milaw che stacca Mengistu di 20″, mentre l’intruso sul podio è il keniano Lonyangata, terzo a 24″, che precede altri due connazionali, ovvero Gachaga, quarto a 41″ e Kipyego, quinto a 53″. Sesta piazza per il turco Arikan, attardato di 1’09”, mentre settimo è un altro etiope, Atnafu, a 1’26”. Ottavo il transalpino Amdouni, a 2’09”, mentre è nono il keniano Kipsambu, staccato di 4’48”, abile a battere in volata il francese Navarro, decimo con lo stesso tempo.

roberto.santangelo@oasport.it