Maratona Londra: vince Kipchoge, record personale per Rachik

Straordinaria prestazione di Yassine Rachik nella maratona di Londra. L'azzurro bronzo europeo a Berlino 2018 ha polverizzato il primato personale di 2h12:09 centrando la quarta prestazione italiana di sempre in 2h08:05 classificandosi nono al traguardo. Vittoria e poker londinese per il primatista del mondo Eliud Kipchoge in 2h02:37, seconda prestazione assoluta sui 42km, secondo l'etiope Mosinet Geremew 2h02:55 (record nazionale), terzo il connazionale Mule Wasihun in 2h03:16. Quinto Mo Farah, vicinissimo al proprio record europeo in 2h05:39, preceduto anche dall'altro etiope Shura Kitata (2h05:01).