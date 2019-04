Maratona Madrid: vittorie di Reuben Kerio e Shasho Insermu, che realizzano entrambi il record

Oggi si è disputata la Maratona di Madrid 2019, parte del circuito Rock ‘n’ Roll Marathon Series. Runners provenienti da tutto il mondo si sono sfidati sul suggestivo percorso di 42 km sulle strade della capitale spagnola, con partenza da Plaza de Cibeles e arrivo nel Parque del Retiro. Andiamo quindi a scoprire i risultati.

Al maschile trionfa il keniano Reuben Kerio che realizza il tempo di 2:08:18 e stabilisce così un nuovo record, battendo di quasi un minuto il precedente primato di 2:09:15, fatto dal connazionale Kiptoo Chebii nel 2014. Una gara in cui il Kenya l’ha fatta da padrone visto che il secondo e terzo posto sono stati conquistati da Kipkemoi Kipsang (02:08:58) e Kiprotich Kirui (02:09:05), anche quest’ultimi al di sotto del primato citato precedentemente a dimostrazione del grande ritmo impresso. Da sottolineare anche la prova dello spagnolo Javi Guerra che, giunto quinto al traguardo, ha ottenuto con il tempo 2:10:22 un record degno di notato, migliorando il riferimento precedente di Chema Martinez (2:12:42).

Record anche in campo femminile, con il successo dell’etiope Shasho Insermu, che conclude la prova in 2:26:24. Abbassato di oltre quattro minuti il precedente primato di 2:30:40, realizzato lo scorso anno dalla keniana Valentine Kipketer. Alle sue spalle le altre due etiopi Dejene Tsegaye (2:27:06) e Beshadu Bekele (2:32:16), con la prima al di sotto del riscontro cronometrico precedentemente citato. Una corsa iberica, quindi, dagli alti contenuti tecnici che rilancia in vista di quel che sarà nelle prossime competizioni.

