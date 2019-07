Marcell Jacobs vola in 10"03 a Padova: terzo italiano di sempre sui 100 metri!

Marcell Jacobs si supera a Padova e firma uno strepitoso 10.03 sufficiente per firmare il record personale e per diventare il terzo miglior italiano di sempre sui 100 metri. Il velocista azzurro, già qualificato per i Mondiali di Doha grazie al 10.10 di Trieste, ha sfruttato magistralmente una folata di vento alle spalle di 1.7 m/s aggiudicandosi la sua batteria davanti al giapponese Yuki Koike (10.11) e al britannico Adam Gemili (10.12), quarto il portacolori di Barbados Mario Burke in 10.18.

Lo sprinter delle Fiamme Gialle ha migliorato di cinque centesimi il personale sui 100 metri ottenuto a Savona nella scorsa stagione, avvicinando notevolmente il 9.99 di Filippo Tortu ed il 10.01 di Pietro Mennea, le due migliori prestazioni assolute dell’Italia su questa distanza. A questo punto il processo di crescita del 24enne azzurro è sempre più evidente, con l’obiettivo principale della rassegna iridata e delle Olimpiadi di Tokyo 2020 all’orizzonte che fanno ben sperare un’Italia a caccia di nuovi protagonisti a livello internazionale.