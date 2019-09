Match Europa-USA: Filippo Tortu corre 10.29 sui 100, quarto alle spalle degli americani

Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.29 in occasione del match Europa-USA che si sta disputando allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia). Il nostro velocista ha dovuto fare i conti con un forte vento contrario (-1,1 m/s) e si è così dovuto accontentare del quarto posto risultando comunque il miglior esponente del Vecchio Continente alle spalle degli americani Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28) nella gara condizionata dalla falsa partenza di Isiah Young.

Filippo Tortu è scattato discretamente dai blocchi di partenza nonostante non avesse un riferimento sulla corsia esterna, ha però faticato sul lanciato anche se è rimasto sostanzialmente in scia al terzetto a stelle e strisce. Prova con qualche punto interrogativo per l’azzurro alla seconda gara dopo l’infortunio patito a Stanford e segnali da valutare a 18 giorni dall’inizio dei Mondiali di Doha, ha fatto peggio rispetto a quanto visto di recente a Rovereto (10.21 con 1,5 m/s di vento contrario). Il nostro portacolori è riuscito a lasciarsi alle spalle il britannico Edoburun (10.31), l’olandese Garia (10.46) e il tedesco Domogala (10.57).