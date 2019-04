Matthew Boling: il 19enne più veloce del mondo scende sotto il muro del 10

All’ultimo anno di liceo, quando suonava la campanella uscivamo da scuola più veloci di un fulmine. Più veloci di Bolt. Più veloci di Matthew Boling dovremmo dire oggi.

Matt Boling frequenta la Houston Strake Jesuit negli Stati Uniti e anche lui come facevamo noi corre, sì corre ma lo fa gareggiando e battendo tutti, infrangendo anche i record, sfondando anche il quasi infrangibile muro del 10 nei 100 metri.

Il ragazzino, anzi ragazzone, pel di carota che viene dal Texas ha vinto con il tempo di 9.98, che lo porrebbe al secondo posto del ranking mondiale e al primo per un Under20. In ogni caso questa è la migliore prestazione per un atleta junior mai vista prima nella storia dell'atletica leggera. Nemmeno Usain Bolt ai tempi riuscì a fare altrettanto. Questo tempo però il 19enne lo ha raggiunto con un vento a favore di +4.2 che non lo rende qualificabile per il ranking ufficiale mondiale ma lo battezza in ogni caso, miglior junior di sempre.

Prestazione che non è passata inosservata neanche a Ato Boldon, velocista trinidadiano, salito quattro volte sul podio olimpico che ha commentato la performance di Bolding:

" Da chi è stato un ragazzo sotto il 10, dirò questo: a volte devi fare un tempo con il vento favorevole prima di poterlo correre con il vento considerato legale. "

Insomma un grande incoraggiamento per chi è ancora agli inizi, ma dimostra già di avere molto talento e di poter conquistare tanto nella corsa di velocità. Specialità che non è l'unica in cui si allena Matthew Boling, il quale gareggia anche nel salto in lungo, dove ha ottenuto notevoli risultati, come alcuni dei suoi connazionali tra cui Jesse Owens e Carl Lewis che si dedicarono nella loro carriera sportiva a entrambe le discipline portando in alto la bandiera a stelle e strisce. Che sia il giovane Bolding, il loro degno erede?