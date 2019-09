Mondiali 2019: altri 11 russi autorizzati a partecipare sotto la bandiera neutrale

La IAAF, per decisione della commissione antidoping, ha autorizzato altri undici atleti russi a prendere parte ai Mondiali di atletica di Doha di fine mese sotto la bandiera neutrale, portando così a 128 il numero totale del contingente russo che non potrà esporre la bandiera del proprio Paese, sempre a causa della sospensione per doping di Stato.

L’elenco completo dei nuovi atleti neutrali autorizzati:

Kseniya Aksyonova (400 metri)

Mikhail Akimenko (salto in alto)

Irina Ivanova (salto con l’asta)

Vladislav Panasenkov (lancio del giavellotto)

Dmitriy Sorokin (salto triplo)

Anna Tropina (3000 metri siepi)

Yuliya Turova (20 km di marcia)

Nataliya Aksenova (salto in alto)

Anatoliy Rybakov (5000 e 10000 metri)

Konstantin Shabanov (110 ostacoli)

Foto: somrak jendee shutterstock