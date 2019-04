L'ultima recita, la più umana, non intacca di una virgola il lascito di Sua Maestà Bolt

La sconfitta nell’ultima prova individuale in carriera non intacca di una virgola il lascito sportivo di Usain St. Leo Bolt da Trelawny, Giamaica: l’uomo che a cavallo tra i Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012 ha proiettato l’atletica leggera in un’altra dimensione. L’ha proiettata nel caso specifico dritta dritta nel pianeta Bolt: abitanti uno…Lui! La medaglia di bronzo nei 100 metri ai Mondiali di Londra alle spalle del neo campione mondiale Justin Gatlin e della next big thing del Track&Field statunitense Chris Coleman, se possibile, altro non fa che sublimare l’ultima recita del campionissimo.

L’unica macchia

Sino alle undici scarse di ieri sera sabato 5 agosto Bolt non era mai stato sfiorato dall’onta della sconfitta: al mondiale di Daegu 2011 era stato infatti estromesso da una partenza falsa e non da un rivale, per tacere di quell’oro olimpico della 4x100 riconsegnato causa positività del compagno di Nazionale Nesta Carter. Da quando aveva cominciato a vincere nel Nido d’Uccello di Pechino nel 2008 di fatto non si era più fermato. Fino alla macchia di ieri sera, a quell’unico crisma di vulnerabilità nel quadro di una carriera sfolgorante e inimitabile. La carriera del più grande velocista di ogni tempo. Punto.

Un Bolt inedito

Ieri sera abbiamo potuto ammirare un Bolt diverso, umanizzato – passateci il termine - dalla sconfitta. Perché in fondo quando i supereroi cadono a terra appaiono più simili a noi comuni mortali. Un Bolt che non appena elaborata la sconfitta con eloquente sorriso dal retrogusto amaro stampato in volto si è fiondato dalla sua gente, scomparendo per un attimo nell’abbraccio dei tifosi giamaicani accorsi nella city. Un Bolt cui è addirittura scappata qualche lacrimuccia al momento dell’inchino sulla pista dello Stadio Olimpico di Londra, il suo Stadio; a quel punto, tuttavia, era già scoccata l’ora del proverbiale One Man Show. E allora via con il consueto gesto del fulmine, per la gioia estatica del pubblico. I londinesi, del resto, erano tutti per lui, solo per lui; a quell’altro, tale Justin Gatlin da Brooklin, hanno riservato solo indifferenza e fischi assordanti.

Buoni e Cattivi

Lo sport alle volte sa essere molto strano, per non dire paradossale. Bolt è stato infatti detronizzato nell’ultima gara della sua carriera dal “cattivone” della storia, quel Justin Gatlin ormai considerato alla stregua di un “paria” nel circuito dell’atletica leggera. Vituperato da colleghi e compagni di Nazionale, fischiato in tutti gli stadi, ostracizzato dalla stampa, ignorato dai grandi meeting internazionali, visto come un motivo di imbarazzo dallo stesso presidente della IAAF Lord Sebastian Coe, Gatlin ha silenziato i 70 mila nemici di Londra con una gara superlativa. La sfida tra Bolt e Gatlin era ormai assurta a lotta tra il bene e il male dal momento del ritorno alle gare dello sprinter statunitense: da una parte il simbolo e paladino dell’atletica leggera, dall’altra il due volte squalificato per doping che pubblicamente non ha mai ammesso alcuno colpa.

Justin Gatlin rend hommage à Usain Bolt après la finale du 100mGetty Images

Eppure la cartolina della serata rimane quell'inchino di Justin Gatlin al cospetto di Usain Bolt, perchè a detta dello sprinter di Brooklyn "vedere Bolt che vinceva e fissava nuovi limiti per l'atletica mi ha spinto a tornare". Da qualunque prospettiva la osserviate, è stata una magnifica serata di sport. Quanto all'imminente addio alle competizioni di Bolt, è uno scenario per cui non ci sentiamo ancora pronti e che ci limitiamo a spingere un po' più in là: dopotutto sabato 12 agosto il Re sarà di nuovo in pista.