Claudio Stecchi gigante, finale nel salto con l’asta! Supera 5.75 e lotterà per una medaglia

L’Italia ha ingranato ai Mondiali 2019 di atletica leggera e, dopo la clamorosa impresa di Filippo Tortu sui 100 metri, ci ha pensato un sontuoso Claudio Stecchi a conquistare un’altra finale a Doha: l’azzurro, nel caldo torrido della capitale del Qatar, ha staccato il pass per l’atto conclusivo nel salto con l’asta con una prestazione perfetta. Il toscano, reduce da una stagione caratterizzata da un problema fisico patito dopo il quarto posto agli Europei Indoor, era ritornato in gara poche settimane fa al meeting di Rovereto riuscendo a realizzare il suo personale all’aperto (5.72) e oggi ha saputo migliorarsi di tre centimetri superando 5.75 al secondo tentativo.

Il 27enne allenato da Giuseppe Gibilisco, l’ultimo Campione del Mondo per il nostro Paese, si è reso protagonista di un’ottima gara e si è spinto fino al suo attuale limite entrando così tra i migliori 12 che si giocheranno la medaglia. Claudio Stecchi è entrato in gara addirittura a 5.60 con una sicurezza disarmante nei propri mezzi, poi ha superato 5.70 e 5.75 al secondo tentativo e ha così chiuso la pratica con la norma di qualifica fissata proprio a 5.75. Avanzano anche i favoriti della vigilia come lo statunitense Sam Kendricks, il polacco Piotr Lisek, il brasiliano Thiago Braz, il tedesco Raphael Holzdeppe, lo svedese Armand Duplantis mentre è stato eliminato il polacco Pawel Wojchiechowski.